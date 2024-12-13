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Клава Кока рассказала, готова ли к отношениям после расставания с возлюбленным

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока в эфире утреннего шоу "Красавцы Love Radio" призналась, что пока не готова к новым романтическим отношениям, так как не успела полностью пережить расставание с бывшим возлюбленным Александром Повериным.

Клава Кока
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клава Кока

По словам артистки, после разрыва ей было очень больно и обидно. Однако со временем ей стало чуть легче. Она не стала скрывать, что получает предложения о свиданиях, но пока отказывается от них. Клава Кока убеждена, что большинство молодых людей из её окружения понимают, что она не может сразу же начать новый роман.

"Мне нужно время, чтобы пережить расставание. Нужно побыть одной. Я, конечно, хочу встретить своего человека, но к этому нужно быть готовой, поэтому я пока не рассматриваю отношения в ближайшем будущем", — пояснила певица.

Клава Кока и Александр Поверин познакомились на съёмках шоу "Сердце Клавы". Они были вместе чуть больше года, и молодой человек заявил, что не планирует публично комментировать их расставание.

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Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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