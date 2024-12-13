Сати Казанова раскаялась в романе с женатым, так как поверила в законы кармы

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова пожалела о том, что крутила роман с женатым мужчиной.

Фото: https://vk.com/public66715736 by ВК-аккаунт Сати Казановой is licensed under public doman Певица Сати Казанова

Когда Сати Казановой было чуть больше 20 лет, она завязала отношения с неким женатым мужчинам, по слухам это был известный миллиардер.

Сама певица давно поняла, что тот её поступок был ошибочным.

"Тогда, в свои 23 года, я не знала ничего о законах кармы, жизни. Ещё этот дурной юношеский максимализм… Разве я думала, что это может причинить кому-то боль? Плюс у меня были интересные обстоятельства", — рассказала звезда в беседе Алёной Герой в проекте "Честный подкаст".

Казанова объяснила, что могла бы заставить женатого мужчину бросить супругу и взять её в жёны, однако не сделала так.

Тогда, по признанию певицы, она не видела в своих поступках ничего греховного, только потом она поняла, что по законам кармы всё возвращается.

Сейчас Сати Казанова убеждает девушек не покушаться на священные узы брака.

Ранее Сати Казанова объяснила, почему скрывает лицо и имя дочери.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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