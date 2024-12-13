Григорий Лепс высказался о здоровье: возраст берёт своё

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Народный артист России Григорий Лепс, которому 62 года, поделился своим хорошим самочувствием.

Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в беседе с NEWS.RU музыкант рассказал, что его самочувствие не всегда бывает одинаковым.

«Всё бывает, возраст берёт своё. Но мы боремся!» — сказал он.

Григорий Лепс также сообщил, что в последнее время испытывает проблемы с голосовыми связками из-за большой нагрузки на работе.

В ноябре он рассказывал, что раньше лечил голос с помощью свиста, но эта методика перестала быть эффективной. В результате ему пришлось перенести операцию, а затем ещё три хирургических вмешательства.

Ранее вдова Владимира Лёвкина поделилась историей о том, как её 12-летняя дочь узнала о смерти отца.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен и ресторатор.



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