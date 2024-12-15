Шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой шокировала мать запросом к Деду Морозу

Телеведущая Лера Кудрявцева показала письмо шестилетней дочери Маши к Деду Морозу.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото письма дочери Маши, которая написала послание к Деду Морозу.

"Перевожу. Железная дорога на крыше с блестками, и чтоб был спальный вагон, буфет и всё разноцветное", — написала звезда ТВ под посланием дочери к новогоднему волшебнику.

Кудрявцеву очень озадачил запрос наследницы, так как она не понимает, где такую замысловатую игрушку можно купить.

"Дед Мороз в шоке, потому что где такое взять не знает", — объяснила своё замешательство Кудрявцева.

Ранее Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж и стала брюнеткой.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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