Рэпер T-Killah честно ответил на вопрос, унижал ли MIA BOYKA из-за лишнего веса

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Рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, рассказал, что никогда не пытался унизить певицу MIA BOYKA (настоящее имя Мария Бойко) из-за её лишнего веса.

Фото: vk.com by канал T-killah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ T-Killah

В эфире программы "Шортс шоу" он объяснил, что давал ей советы по поводу внешнего вида. Александр Тарасов видел, что ей самой было некомфортно. Артист отметил, что исполнительница иногда отказывалась фотографироваться, считая свои руки толстыми.

"Я говорил ей:"Бегай по утрам, не ешь сосиски в тесте, не ходи в "Макдональдс". Это нездоровая пища. Научись разделять свой рацион на белки, жиры и углеводы и потреблять меньше калорий". Конечно, такие лекции и нравоучения от меня были", — поделился продюсер.

Он предположил, что одной из причин прекращения их сотрудничества стало то, что он рекомендовал Марии обратиться к психотерапевту. Тарасов уверен, что артист продолжает работать с продюсером, пока у него есть нерешённые проблемы.

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Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Тара́сов (более известен под псевдонимом T-Killah; род. 30 апреля 1989, Москва) — российский хип-хоп, R&B, рэп исполнитель, продюсер и медиафутболист.



Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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