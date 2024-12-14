Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайская полиция ужесточает меры после нападения туриста
Почему горячий чай опасен для здоровья
Миграция филлера: как решить проблему быстро и безопасно
Превращаем традиционный оливье в диетический, заменив всего два ингредиента на более лёгкие
Полив огурцов, который работает: суперсредство из дрожжей и чеснока
В Японии разработали человеческую стиральную машину
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Антифриз — что скрывается за ярким цветом
Сражение с медведкой: ловушки, которые помогут вам победить

Хейли Бибер показала своё отношение к помолвке Селены Гомес и Бенни Бланко

Шоу-бизнес

Хейли Бибер отреагировала на помолвку Селены Гомес и Бенни Бланко. Похоже, жена Джастина Бибера рада, что отношения её мужа с певицей окончательно остались в прошлом.

Хейли Бибер
Фото: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хейли Бибер

Хейли выразила поддержку Селене, поставив лайк на фото с роскошным помолвочным кольцом за один миллион долларов.

Фанаты Селены Гомес, наконец, могут прекратить травлю Хейли, которую они винят в разрыве отношений любимой артистки с Джастином. Они приписывали вражду и самим девушкам, даже после того, как Хейли забеременела.

Решение Селены и Бенни пожениться должно положить конец хейту. Теперь, когда самая популярная в сети актриса счастлива, у её поклонников не осталось причин ненавидеть Биберов.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер — американская модель, представительница голливудской династии и младшая дочь актёра Стивена Болдуина. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Садоводство, цветоводство
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта Аудио 
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Последние материалы
Тайская полиция ужесточает меры после нападения туриста
Почему горячий чай опасен для здоровья
Миграция филлера: как решить проблему быстро и безопасно
Превращаем традиционный оливье в диетический, заменив всего два ингредиента на более лёгкие
Полив огурцов, который работает: суперсредство из дрожжей и чеснока
В Японии разработали человеческую стиральную машину
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Антифриз — что скрывается за ярким цветом
Хейли Бибер показала своё отношение к помолвке Селены Гомес и Бенни Бланко
Сражение с медведкой: ловушки, которые помогут вам победить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.