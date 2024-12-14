Хейли Бибер показала своё отношение к помолвке Селены Гомес и Бенни Бланко

Хейли Бибер отреагировала на помолвку Селены Гомес и Бенни Бланко. Похоже, жена Джастина Бибера рада, что отношения её мужа с певицей окончательно остались в прошлом.

Фото: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хейли Бибер

Хейли выразила поддержку Селене, поставив лайк на фото с роскошным помолвочным кольцом за один миллион долларов.

Фанаты Селены Гомес, наконец, могут прекратить травлю Хейли, которую они винят в разрыве отношений любимой артистки с Джастином. Они приписывали вражду и самим девушкам, даже после того, как Хейли забеременела.

Решение Селены и Бенни пожениться должно положить конец хейту. Теперь, когда самая популярная в сети актриса счастлива, у её поклонников не осталось причин ненавидеть Биберов.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер — американская модель, представительница голливудской династии и младшая дочь актёра Стивена Болдуина.



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