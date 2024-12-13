Стало известно, во сколько Клаве Коке обошёлся ремонт в квартире за 60 млн рублей

Певица Клава Кока сделала роскошный ремонт в квартире, которую приобрела за 60 миллионов рублей. По данным Telegram-канала "Звездач", артистка могла потратить до 40 миллионов рублей на обстановку своего нового жилья.
Клава Кока приобрела квартиру в одном из столичных жилых комплексов осенью прошлого года. Её апартаменты находятся в пяти минутах ходьбы от станции метро "Белорусская".
Как сообщают СМИ, площадь новой квартиры Клавы Коки составляет 100 квадратных метров, а её цена — не менее 61 миллиона рублей.
В октябре певица объявила о расставании с возлюбленным Александром Повериным, с которым познакомилась на шоу "Сердце Клавы". Она призналась, что из-за постоянной занятости на работе они практически перестали общаться.
Ранее стало известно, что молодая невеста Григория Лепса вернулась в Россию.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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