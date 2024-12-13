Садальский высказался о попавшем в реанимацию Борисе Щербакове

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский обратился к актёру Борису Щербакову, который после своего 75-летнего юбилея попал в реанимацию

Фото: https://vk.com/boris_shcherbakov by ВК-аккаунт Бориса Щербакова is licensed under public doman Актёр Борис Щербаков

Садальский опубликовал в своём Telegram-канале кадры из передачи "Под знаком Зодиака", в которой принимал участие Борис Щербаков.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Борис Щербаков попал в реанимацию и его состояние ухудшилось после перенесённой операции на челюсти, которую актёр повредил после падения.

11 декабря артисту исполнилось 75 лет. С юбилеем маститого коллегу поздравил Станислав Садальский.

"Поздравляю, выздоравливай скорее и возвращайся в строй — под камеры, софиты, фанфары, кинохлопушки и прочие овации, которые всегда сопровождают таких талантливых людей, как ты", — обратился к Щербакову Садальский.

Ранее Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу.

Уточнения

Бори́с Щербако́в: Щербаков, Борис Васильевич (род. 1949) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, Народный артист России.



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