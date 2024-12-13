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Молодая невеста Лепса вернулась в Россию из Лондона перед новогодними праздниками

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс поделился с журналистами новостью о том, что его юная избранница Аврора Киба перед новогодними праздниками оставила учёбу в Лондоне и прилетела в Россию.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

В интервью с "7Дней" он рассказал, что они с Авророй не смогли долго находиться в разлуке, поэтому девушка не стала ждать каникул и купила билеты, чтобы воссоединиться с любимым человеком.

Известно, что 31 декабря Григорий Лепс и Аврора Киба проведут не вместе, так как артист будет работать всю ночь. Он уже приготовил подарок невесте и планирует выкроить время, чтобы заехать к ней домой и поздравить её с наступающим Новым годом.

62-летний Григорий Лепс и 18-летняя Аврора Киба впервые появились вместе на публике в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен и ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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