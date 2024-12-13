Дженнифер Лопес показала свою красивую нестареющую маму

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Дженнифер Лопес поздравила свою маму с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman Актриса Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей мамой Гваделупой Родригес.

"С днём ​​рождения, мамочка! Я так сильно тебя люблю!! Спасибо, что ты всегда рядом со мной", — написал звезда под фото.

Дженнифер Лопес признавалась, что в раннем возрасте подвергалась психологическому насилию со стороны матери. Из-за ссоры с родительницей Лопес ушла из дома, когда ей исполнилось 18 лет.

78-летнюю женщину прозвали в СМИ нестареющей мамой из-за её моложавой наружности.

Поклонники Лопес решили, что Дженнифер унаследовала от матери гены, которые ей помогают не сменяться с годами.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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