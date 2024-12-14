Мерьем Узерли рассказала, что делать женщине, если мужчина её унижает

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мерьем Узерли называют самой сексуальной актрисой Турции. Однако в любви ей не везёт. Опыт несчастливых отношений помог ей понять и сыграть героиню нового турецкого сериала "RU: Кухня по-турецки".

Фото: YouTube канал СТАРС by Скриншот видео YouTube канала СТАРС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мерьем Узерли

Недавно на медиаплатформе "Смотрим" состоялась премьера сериала, где актриса сыграла владелицу ресторана Рейян, которую предает муж. Мужчина женился на героине ради денег и изменяет, а затем, когда жена застаёт его с другой и бросает, он разрушает её бизнес.

Мерьем поделилась своими мыслями о том, что делать женщине в подобной ситуации, стоит ли пытаться исправить такого мужчину или лучше просто уйти.

"Если вы вместе с тем, кто вас унижает, нужно спросить себя, почему вы это ему позволяете", — рассуждала Мерьем.

Актриса уверена, что женщина должна "ценить себя настолько, чтобы человек, который её оскорбляет, чувствовал себя обязанным извиниться и приложить усилия, чтобы изменить себя, чтобы это больше не повторилось".

По её словам, человека невозможно заставить измениться, он сделает это только тогда, когда сам этого захочет. Не хочет — не стоит зацикливаться на нём, нужно двигаться дальше.

Уточнения

Мерье́м Сахра́ Узерли́ — турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель.



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