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Садальский отреагировал на идею продавать алкоголь по справке на Госуслугах

0:41
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский эмоционально прокомментировал инициативу организовать продажу спиртных напитков с помощью портала "Госуслуг".

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Станислав Садальский не одобрил идею продавать алкоголь по справке на "Госуслугах".

"Надо принять закон об избрании депутатом только со справкой от психиатра. Вот потому у народа и вопрос, зачем нам эта Дунька?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский рассказал о судьбе актрисы Ольги Науменко, известной по роли брошенной невесты Жени Лукашина Гали из фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром".

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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