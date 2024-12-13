Садальский отреагировал на идею продавать алкоголь по справке на Госуслугах

Актёр Станислав Садальский эмоционально прокомментировал инициативу организовать продажу спиртных напитков с помощью портала "Госуслуг".
Станислав Садальский не одобрил идею продавать алкоголь по справке на "Госуслугах".
"Надо принять закон об избрании депутатом только со справкой от психиатра. Вот потому у народа и вопрос, зачем нам эта Дунька?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Станислав Садальский рассказал о судьбе актрисы Ольги Науменко, известной по роли брошенной невесты Жени Лукашина Гали из фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром".
«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.
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