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Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме: что на самом деле случилось с 19-летней девушкой

Шоу-бизнес » Зарубежный

Дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, Захара, попала в поле зрения общественности в вызывающем виде и спровоцировала слухи об алкогольной зависимости. Однако таролог Майя Королёва предположила, что на состояние девушки мог повлиять стресс. Об этом пишет "Подмосковье Сегодня".

Анджелина Джоли
Фото: YouTube канал Мир Звезд by Скриншот видео YouTube канала Мир Звезд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анджелина Джоли

Эксперт считает, что в семье актрисы не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд.

"Судя по всему, в семье есть скрытые проблемы, которые требуют глубокого анализа со стороны всех её членов. Но на самом деле состояние дочери Джоли могло быть таким из-за стресса и давления со стороны общества, а не из-за алкоголя", — объяснила таролог.

Анджелина Джоли, которая утверждает, что нашла счастье в материнстве, пытается быть поддержкой для своей дочери. Королёва уверена, что не стоит всерьёз переживать за состояние здоровья Захары, так как, скорее всего, произошедшее было лишь неприятным инцидентом.

Ранее рэпер Natan поделился своим мнением о звании "Кринж года".

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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