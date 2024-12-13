Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме: что на самом деле случилось с 19-летней девушкой

Дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, Захара, попала в поле зрения общественности в вызывающем виде и спровоцировала слухи об алкогольной зависимости. Однако таролог Майя Королёва предположила, что на состояние девушки мог повлиять стресс. Об этом пишет "Подмосковье Сегодня".

Фото: YouTube канал Мир Звезд by Скриншот видео YouTube канала Мир Звезд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анджелина Джоли

Эксперт считает, что в семье актрисы не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд.

"Судя по всему, в семье есть скрытые проблемы, которые требуют глубокого анализа со стороны всех её членов. Но на самом деле состояние дочери Джоли могло быть таким из-за стресса и давления со стороны общества, а не из-за алкоголя", — объяснила таролог.

Анджелина Джоли, которая утверждает, что нашла счастье в материнстве, пытается быть поддержкой для своей дочери. Королёва уверена, что не стоит всерьёз переживать за состояние здоровья Захары, так как, скорее всего, произошедшее было лишь неприятным инцидентом.

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Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.



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