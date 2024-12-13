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Алена Водонаева показала свою квартиру, похожую на логово графа Дракулы

0:47
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева напугала поклонников, показав жуткий интерьер своей квартиры.

Квартира Алёны Водонаевой
Фото: https://t.me/Avodonaeva by Телеграм-канал Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Квартира Алёны Водонаевой

Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых запечатлены интерьеры её квартиры.

На фото можно увидеть мрачные комнаты со стенами с красными обоями и чёрными узорами. Звезда телестройки оказалась поклонницей графа Дракулы — у неё на стене висит портрет Влада Цепеша (прототипа литературного вампира). Шторы в квартире модель намерена украсить фигурками летучих мышей.

Интернет-пользовали активно комментировали пугающие снимки.

"А где гробы с землёй?"

"Жутковато";

"Очень неуютно смотрится даже со стороны", — писали фолловеры.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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