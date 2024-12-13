Алена Водонаева показала свою квартиру, похожую на логово графа Дракулы

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева напугала поклонников, показав жуткий интерьер своей квартиры.
Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых запечатлены интерьеры её квартиры.
На фото можно увидеть мрачные комнаты со стенами с красными обоями и чёрными узорами. Звезда телестройки оказалась поклонницей графа Дракулы — у неё на стене висит портрет Влада Цепеша (прототипа литературного вампира). Шторы в квартире модель намерена украсить фигурками летучих мышей.
Интернет-пользовали активно комментировали пугающие снимки.
"А где гробы с землёй?"
"Жутковато";
"Очень неуютно смотрится даже со стороны", — писали фолловеры.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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