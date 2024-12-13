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Рэпер Natan отреагировал на звание кринж года: мнение людей меняется

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Natan, известный также как Алишер Мирзохонов, на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" поделился своим отношением к тому, что его назвали "кринжем года" из-за поведения на проекте "Звёзды в джунглях".

Natan, Бьянка
Фото: Канал t.me/natanonline by Скриншот канала t.me/natanonline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Natan, Бьянка

Он выразил надежду, что в ближайшее время общественность и его коллеги изменят своё мнение о нём.

"Как я отношусь к тому, что меня называют "кринжем года"? Не могу сказать, что горжусь этим, но, как и у всех людей, у артистов может меняться мнение. Я надеюсь, что со временем это произойдёт и со мной", — цитирует его слова Telegram-канал "Звездач".

Артист не стал извиняться перед женой за то, что закрутил сразу две интрижки на телепроекте. Говоря о том, что бы он хотел изменить в прошлом, Natan отметил, что вложил бы свои средства во что-нибудь, например, в биткоины.

Ранее Алана Мамаева поделилась своим опытом экстремального похудения.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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