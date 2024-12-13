Клава Кока показала интерьеры своей шикарной квартиры за 60 миллионов рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока похвасталась ремонтом в своих новых апартаментах в центре Москвы.

Фото: https://vk.com/klavacoca by Телеграм-канал Клавы Коки is licensed under public doman Певица Клава Кока

Клава Кока опубликовала в своём Telegram-канале снимки интерьера своей шикарной квартиры.

Она показала, как выглядит её спальня, гардеробная, балкон, кухня и другие комнаты с обилием розовых оттенков.

"Гардеробная — просто мой рай. У каждой сумочки и туфельки своя полочка, которые мы вымеряли по сантиметрам, чтобы все вместились", — написала певица в личном микроблоге.

Исполнительница хита "Покинула чат" похвалилась также эстетичной кухней и санузлом. Артистка назвала себя "жутким перфекционистом".

Ранее Клава Кока пожаловалась на своего бывшего парня Александра Поверина, который огорчал её своим поведением.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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