Клава Кока показала интерьеры своей шикарной квартиры за 60 миллионов рублей

Певица Клава Кока похвасталась ремонтом в своих новых апартаментах в центре Москвы.
Клава Кока опубликовала в своём Telegram-канале снимки интерьера своей шикарной квартиры.
Она показала, как выглядит её спальня, гардеробная, балкон, кухня и другие комнаты с обилием розовых оттенков.
"Гардеробная — просто мой рай. У каждой сумочки и туфельки своя полочка, которые мы вымеряли по сантиметрам, чтобы все вместились", — написала певица в личном микроблоге.
Исполнительница хита "Покинула чат" похвалилась также эстетичной кухней и санузлом. Артистка назвала себя "жутким перфекционистом".
Ранее Клава Кока пожаловалась на своего бывшего парня Александра Поверина, который огорчал её своим поведением.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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