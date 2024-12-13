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Алана Мамаева высказалась об экстремальном похудении: есть моменты, когда я собой недовольна

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева считает, что у неё может быть расстройство пищевого поведения, поскольку она иногда испытывает недовольство своим внешним видом, даже после экстремального похудения.

Алана Мамаева
Фото: vk.com by канал Б%#@Н!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алана Мамаева

В шоу Саши Зверевой она поделилась, что раньше страдала от лишнего веса, но смогла взять себя в руки и похудела до 47 кг. Затем она пережила сильный стресс и сбросила ещё несколько килограммов.

При этом Алана не ограничивает себя в еде, не считает калории и может позволить себе есть весь день на выходных.

"Я уже давно не взвешивалась. Мне комфортно в этом весе. У меня не кружится голова, я полна сил и не чувствую себя ущемлённой. Всё, что я хочу, я могу съесть в любой момент", — рассказывает она.

Однако иногда Алана может быть недовольна своим внешним видом, хотя все окружающие говорят, что она в отличной форме.

Ранее стало известно, что Ларисе Гузеевой стало плохо на съёмках новогоднего шоу.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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