Алана Мамаева высказалась об экстремальном похудении: есть моменты, когда я собой недовольна

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева считает, что у неё может быть расстройство пищевого поведения, поскольку она иногда испытывает недовольство своим внешним видом, даже после экстремального похудения.

Фото: vk.com by канал Б%#@Н!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алана Мамаева

В шоу Саши Зверевой она поделилась, что раньше страдала от лишнего веса, но смогла взять себя в руки и похудела до 47 кг. Затем она пережила сильный стресс и сбросила ещё несколько килограммов.

При этом Алана не ограничивает себя в еде, не считает калории и может позволить себе есть весь день на выходных.

"Я уже давно не взвешивалась. Мне комфортно в этом весе. У меня не кружится голова, я полна сил и не чувствую себя ущемлённой. Всё, что я хочу, я могу съесть в любой момент", — рассказывает она.

Однако иногда Алана может быть недовольна своим внешним видом, хотя все окружающие говорят, что она в отличной форме.

Ранее стало известно, что Ларисе Гузеевой стало плохо на съёмках новогоднего шоу.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.