Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективные способы избавиться от сутулости с помощью тренировок
Санкции США на срок до 14 дней задерживают платежи между Россией и ОАЭ
Рэпер Natan отреагировал на звание кринж года: мнение людей меняется
Скрытые враги крыжовника: как избежать проблем
Почему АвтоВАЗ решил вернуть карбюраторные двигатели
Гравитационная драма: как мимо пролетающая планета перекроила Солнечную систему
Как избежать следов после прыщей: советы, которые помогут
Алана Мамаева высказалась об экстремальном похудении: есть моменты, когда я собой недовольна
В Китае расширяется частная пенсионная программа

Ларисе Гузеевой понадобилась помощь после съёмок новогодней передачи на Первом канале

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева, которая стала ведущей программы "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе", столкнулась с болями в шее, и ей потребовалась помощь массажиста.

Лариса Гузеева
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лариса Гузеева

На съёмках актриса появилась в длинном кардигане с серебряными пайетками и чёрных брюках-палаццо, дополнив свой образ бусами из жемчуга. Как пишет "Комсомольская правда", из-за продолжительного рабочего дня и ношения тяжёлых украшений телеведущей пришлось обратиться за помощью к специалисту.

"Съёмочный день был настолько долгим, что потребовался внеплановый визит массажиста. В итоге специалист приехал домой к звезде и быстро вернул её в рабочее состояние", — пишут журналисты.

Программа "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе" выйдет в ночь на 1 января 2025 года.

Ранее Алла Довлатова рассказала, что стала крёстной матерью для своего внука.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак Аудио 
Эти растения уничтожат ваш сад: культуры, от которых потом невозможно избавиться
Садоводство, цветоводство
Эти растения уничтожат ваш сад: культуры, от которых потом невозможно избавиться Аудио 
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
Как получить здоровую рассаду: необычный метод
Удивите семью азиатским тыквенным крем-супом
Европа не решилась объявлять победу над инфляцией
Блэкаут по-немецки: жителей Германии призвали приготовиться к длительным отключениям электроэнергии
Пот как альтернатива крему от загара
Блогер Ида Галич показала свою фигуру до и после похудения
Антракт для Ахметова. Ответ за атаку по Таганрогу и Капустину Яру ещё впереди
Через банковские карты: мошенники начали обманывать россиян новым способом
Nvidia наращивает своё присутствие в Китае
Простые шаги для решения проблемы с расходом масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.