Ларисе Гузеевой понадобилась помощь после съёмок новогодней передачи на Первом канале

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева, которая стала ведущей программы "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе", столкнулась с болями в шее, и ей потребовалась помощь массажиста.

Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Гузеева

На съёмках актриса появилась в длинном кардигане с серебряными пайетками и чёрных брюках-палаццо, дополнив свой образ бусами из жемчуга. Как пишет "Комсомольская правда", из-за продолжительного рабочего дня и ношения тяжёлых украшений телеведущей пришлось обратиться за помощью к специалисту.

"Съёмочный день был настолько долгим, что потребовался внеплановый визит массажиста. В итоге специалист приехал домой к звезде и быстро вернул её в рабочее состояние", — пишут журналисты.

Программа "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе" выйдет в ночь на 1 января 2025 года.

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Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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