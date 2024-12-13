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Алла Довлатова стала крёстной матерью для своего внука

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Радиоведущая Алла Довлатова поделилась радостью о том, что стала крёстной матерью своего внука.

Алла Довлатова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Аллы Довлатовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Довлатова

На церемонии вручения премии "Золотой Граммофон" она рассказала, что в их семье сложилась прекрасная традиция.

"Мой папа был крёстным моего сына, а мама — моей младшей дочери. А теперь я стала крёстной своего внука", — с гордостью поделилась Алла.

По словам радиоведущей, малыш во время таинства вёл себя спокойно и практически не плакал, что она считает хорошим знаком.

Мальчика родила старшая дочь артистки Дарья. Известно, что молодая мать пока не вышла замуж, хотя и получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Однако Алла Довлатова отказалась раскрывать имя и личность зятя.

Ранее телеведущая Алёна Водонаева поделилась своим мнением о женихе Ксении Бородиной.

Уточнения

А́лла Алекса́ндровна Довла́това (имя при рождении — Марина Александровна Евстрахина; род. 16 августа 1974, Ленинград, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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