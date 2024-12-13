Олегу Майами грозит наказание за призыв разводиться по закону о защите семейных ценностей

Блогера Олега Майами заподозрили в дискредитации семейных ценностей.
Олег Майами может поплатиться за свои неосторожные высказывания.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Майами может стать первым человеком, которого в нашей стране накажут по закону о защите семейных ценностей.
Причиной недовольства сторонников традиционных семейных уз стало шуточное обращение Майями. Он переделал часть текста песни рэпера Тимати "Не сходи с ума".
"Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год", — обратился к своей аудитории Майами.
Ранее Александр Серов поставил на место блогера Олега Майами, который взялся оценивать певца.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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