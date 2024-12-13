Вдова Лёвкина раскрыла, как узнала о смерти артиста: я не впала в отчаяние

Марина, вдова Владимира Лёвкина, бывшего солиста группы "На-На", поделилась своими переживаниями, когда узнала о смерти мужа. Она рассказала, что не поддалась панике и отчаянию, поскольку рядом спал их ребёнок.

В интервью с Ольгой Чебыкиной в рамках проекта "Не принято обсуждать" Марина поделилась, что предчувствовала надвигающуюся трагедию, но не могла объяснить свои чувства.

"Моя паника началась вечером в пятницу. Дочь подходила ко мне и спрашивала, почему я плачу, а я сама не знала ответа. Я действительно не осознавала своё состояние", — призналась она.

Когда ей позвонили из больницы с печальной новостью, Марина восприняла её спокойно. Она выпила стакан воды и съела пирожок, так как сутки до этого ничего не ела. По её словам, она старалась сохранить самообладание ради дочери.

Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября 2024 года. Его жена утверждает, что до сих пор ощущает его присутствие рядом.