Александр Ревва ответил обидчикам жены: я драться не собираюсь

Певец и юморист Александр Ревва обратился ко всем, кто нелицеприятно высказывается о его супруге Анжелике, и передал им привет.

В беседе с NEWS.RU артист выразил недовольство последними новостями, в которых упоминается имя его возлюбленной. При этом он не стал называть конкретных имён, считая, что все и так понимают, о ком идёт речь.

"Всем, кто хочет её обидеть, хочу просто передать привет. Если вы обижаете её, вы обижаете и меня. Я не собираюсь с вами драться. Пишут всякое. Ну вы знаете, о ком я", — заявил он.

Недавно с критикой в адрес Анжелики выступила мать Александра Реввы, которая считает, что невестка настраивает сына против неё. Женщина убеждена, что не обязана любить избранницу артиста.