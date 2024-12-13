Яна Поплавская отреагировала на жалобы Александра Гудкова: узкому жрать хочется

Актриса Яна Поплавская в своём Telegram-канале высказалась о словах юмориста Александра Гудкова, который заявил, что общество не понимает его позицию.

В интервью с журналисткой Сашей Сулим Гудков сказал, что в современных условиях общественное мнение играет важную роль, но его позицию не принимают.

Поплавская выразила возмущение по поводу этого высказывания.

"Александр Гудков, заикаясь, жалуется, что общество не понимает его. Но ему так хочется, чтобы его поняли, потому что он хочет жить на широкую ногу, как раньше", — написала она.

Актриса напомнила, что Гудков поддерживает Вооружённые силы Украины и негативно высказывался о проведении специальной военной операции на территории этой страны.

Яна Поплавская заключила, что у русских людей широкая душа, но они не прощают предательства.