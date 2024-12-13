Лепс рассказал, почему много лет отказывается от музыкальных наград

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс на церемонии вручения "Золотого граммофона" поделился, что уже много лет не получает музыкальных наград, поскольку сам от них отказался.

В интервью для NEWS.RU музыкант объяснил, что ему некуда складывать статуэтки.

"Мне их некуда девать. Тарелки, вилки, кружки… Свою посуду девать некуда. Я отказался. Насколько я помню, последний раз это было лет пять назад", — отметил Лепс.

Кроме того, артист рассказал, что никогда не сможет отказаться от общения с друзьями и женщинами. В настоящее время Григорий Лепс поддерживает романтические отношения с 18-летней Авророй Кибой, которой, по его словам, сделал предложение руки и сердца.