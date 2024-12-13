Жених Анны Семенович рассказал, какой будет свадьба с певицей

Денис Шреер, жених певицы Анны Семенович, известной участием в группе "Блестящие", поделился с журналистами планами на следующий год, в котором они собираются сыграть свадьбу.

Во время церемонии вручения премии "Золотой граммофон" Денис рассказал, что они не намерены устраивать пышное торжество и планируют отметить это событие в тесном кругу близких.

"Я думаю, что в следующем году у нас будет свадьба. Но мы не планируем приглашать много гостей. Скорее всего, это будет узкое семейное торжество", — цитирует его "КП".

Напомним, что Анна Семенович впервые заговорила о своём романе с Денисом Шреером в начале лета. Она сразу предупредила поклонников, что знает о семейном статусе своего избранника, но не видит в этом проблемы.

Для Анны Семенович это будет первый официальный брак. Ранее она рассказывала, что заморозила свои яйцеклетки, чтобы иметь возможность иметь детей в будущем.