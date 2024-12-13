Снуп Доггу предложили главную роль в новом фильме Люка Бессона

Известный американский рэпер Снуп Догг примет участие в новом фильме Люка Бессона, который будет называться "Последний человек" (The Last Man).
Это будет постапокалиптическая фантастическая картина, подробности сюжета которой пока держатся в секрете. Люк Бессон не только написал сценарий к фильму, но и выступит в качестве продюсера проекта.
По словам Снупа Догга, наконец осуществилась его давняя мечта о сотрудничестве с прославленным режиссёром. Он грезил этим с тех пор, как впервые посмотрел фильм "Леон".
Съёмки "Последнего человека" запланированы на 2025 год.
Snoop Dogg (рус. Снуп Догг) — американский рэпер и актёр.
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