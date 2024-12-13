Стало известно, кто будет вести шоу Новогодняя ночь на Первом канале

Известная актриса Лариса Гузеева выступит в роли ведущей новогодней программы "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе", которая будет транслироваться на Первом канале в ночь на 1 января.

По информации газеты "Комсомольская правда", в настоящее время съёмки программы активно ведутся в павильонах "Мосфильма". Лариса Гузеева выразила надежду, что программа создаст атмосферу веселья и праздничного настроения для зрителей.

Актриса также пожелала удачи тем, кто находится в поиске второй половинки. Сама она планирует приготовить традиционные новогодние блюда — салаты оливье и селёдку под шубой.

Кроме того, известно, что в этом году ведущими "Новогоднего Голубого огонька" на телеканале "Россия" станут телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, актриса Татьяна Веденеева и певец Николай Басков.