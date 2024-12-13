Сергея Бурунова заметили на публике с молодой возлюбленной

Актёр Сергей Бурунов, известный по ролям в сериалах "Полицейская академия", "Восьмидесятые" и других, появился на юбилее певца и продюсера Эмина Агаларова в компании своей предполагаемой возлюбленной Екатерины Леви, которая младше его на 12 лет.

Как сообщает "7Дней", на мероприятии они вели себя так, что не осталось никаких сомнений в их воссоединении.

В конце ноября Сергей Бурунов рассказывал, что расстался с предпринимательницей. Из-за этого разрыва он сел на диету и сбросил 14 кг.

Ещё летом появилась информация о том, что актёр встречается с Екатериной Леви. Вместе они были замечены на свадьбе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.

Тогда же писали, что у Екатерины Леви было замечено обручальное кольцо.