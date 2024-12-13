Тейлор Свифт отметила свой 35-й день рождения посещением больницы милосердия

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Сегодня, 13 декабря 2024 года, отмечает свой 35-й день рождения одна из самых успешных певиц в истории, автор песен, актриса, многократная обладательница премии "Грэмми", бизнесвумен и филантроп — легендарная Тейлор Свифт.

Фото: Канал t.me/energy_of_music by Скриншот канала t.me/energy_of_music, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тейлор Свифт

Тейлор Элисон Свифт родилась в Пенсильвании 13 декабря 1989 года. Она является одной из самых продаваемых музыкантов в мире, с тиражом свыше 200 миллионов записей. Семь её альбомов были проданы тиражом более одного миллиона копий за неделю.

В 2023 году журнал Time признал её "Человеком года". Она четырнадцать раз становилась лауреатом премии "Грэмми", а также обладательницей одной прайм-таймовой премии "Эмми", 40 статуэток American Music Awards, 39 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards.

Тейлор Свифт установила несколько рекордов, выиграв премию "Грэмми" за лучший альбом года рекордные четыре раза, а также MTV Video Music Award за лучшее видео года и IFPI "Мировой исполнитель звукозаписи года".

Накануне своего дня рождения Тейлор Свифт посетила Детскую больницу милосердия, где пообщалась с детьми и подарила им подарки.

Уточнения

Тейлор Свифт — американская певица и автор песен, записавшая более 100 композиций.



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