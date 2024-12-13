Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пхукет вводит финансовый порог для туристов — минимум 900 тысяч рублей на счёте
Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого
Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола
Тайна молодости китаянок: что скрывают ласточкины гнезда
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Молдавия на грани энергокризиса из-за Украины! В стране введён режим ЧП
Кибератаки: новая угроза на уровне ядерной войны
Элтон Джон заявил, что власти США и Канады совершают величайшую ошибку всех времён
Способы превратить обычный кофе в шедевр

Тейлор Свифт отметила свой 35-й день рождения посещением больницы милосердия

1:27
Шоу-бизнес

Сегодня, 13 декабря 2024 года, отмечает свой 35-й день рождения одна из самых успешных певиц в истории, автор песен, актриса, многократная обладательница премии "Грэмми", бизнесвумен и филантроп — легендарная Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт
Фото: Канал t.me/energy_of_music by Скриншот канала t.me/energy_of_music, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тейлор Свифт

Тейлор Элисон Свифт родилась в Пенсильвании 13 декабря 1989 года. Она является одной из самых продаваемых музыкантов в мире, с тиражом свыше 200 миллионов записей. Семь её альбомов были проданы тиражом более одного миллиона копий за неделю.

В 2023 году журнал Time признал её "Человеком года". Она четырнадцать раз становилась лауреатом премии "Грэмми", а также обладательницей одной прайм-таймовой премии "Эмми", 40 статуэток American Music Awards, 39 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards.

Тейлор Свифт установила несколько рекордов, выиграв премию "Грэмми" за лучший альбом года рекордные четыре раза, а также MTV Video Music Award за лучшее видео года и IFPI "Мировой исполнитель звукозаписи года".

Накануне своего дня рождения Тейлор Свифт посетила Детскую больницу милосердия, где пообщалась с детьми и подарила им подарки.

Уточнения

Тейлор Свифт — американская певица и автор песен, записавшая более 100 композиций.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
Пхукет вводит финансовый порог для туристов — минимум 900 тысяч рублей на счёте
Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого
Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола
Тейлор Свифт отметила свой 35-й день рождения посещением больницы милосердия
Тайна молодости китаянок: что скрывают ласточкины гнезда
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Молдавия на грани энергокризиса из-за Украины! В стране введён режим ЧП
Кибератаки: новая угроза на уровне ядерной войны
Элтон Джон заявил, что власти США и Канады совершают величайшую ошибку всех времён
Способы превратить обычный кофе в шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.