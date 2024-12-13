Петренко дал редкий комментарий о многомиллионном долге перед Климовой: это моя жизнь

Актёр Игорь Петренко впервые высказался о многомиллионном долге перед своей бывшей женой Екатериной Климовой, который образовался из-за невыплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей.

В эфире шоу "Москва 24" он обратился к своим поклонникам и отметил, что у каждого человека есть свои слабости.

"Кто-то ищет информацию о должниках и смотрит официальные данные. Создаётся впечатление, что я положительный человек, но, оказывается, это не так. Мы все живые люди, у всех есть свои недостатки и достоинства", — подчеркнул артист.

Игорь Петренко признался, что все испытания в жизни он преодолевает благодаря поддержке своей семьи. По его словам, все взлёты и падения оставили в его жизни неповторимый след.

Сейчас Игорь Петренко счастлив в браке с актрисой Кристиной Бродской, с которой воспитывает троих дочерей: Софию-Каролину Марию и Еву. Также у него есть двое сыновей от бывшей супруги Екатерины Климовой — Корней и Матвей.