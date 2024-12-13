Элтон Джон заявил, что власти США и Канады совершают величайшую ошибку всех времён

В интервью журналу "Time" известный британский музыкант Элтон Джон поделился своими воспоминаниями о прошлой наркотической зависимости и выразил категорическое неприятие идеи легализации марихуаны в США и Канаде.
"Я утверждаю, что это вызывает привыкание. Это в итоге приводит человека к другим наркотикам. А когда вы под кайфом — а я был под кайфом — вы не мыслите нормально. Легализация марихуаны в Америке и Канаде — одна из величайших ошибок всех времён", — заявил Элтон Джон.
Он также отметил, что в своё время помог некоторым известным артистам, таким как Джордж Майкл, Эминем и Робби Уильямс, преодолеть наркотическую зависимость.
Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон — британский певец, пианист и композитор. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
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