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Элтон Джон заявил, что власти США и Канады совершают величайшую ошибку всех времён

0:45
Шоу-бизнес

В интервью журналу "Time" известный британский музыкант Элтон Джон поделился своими воспоминаниями о прошлой наркотической зависимости и выразил категорическое неприятие идеи легализации марихуаны в США и Канаде.

Элтон Джон
Фото: YouTube канал НInnovative equipment Инновационное оборудование by Скриншот видео YouTube канала Innovative equipment Инновационное оборудование, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элтон Джон

"Я утверждаю, что это вызывает привыкание. Это в итоге приводит человека к другим наркотикам. А когда вы под кайфом — а я был под кайфом — вы не мыслите нормально. Легализация марихуаны в Америке и Канаде — одна из величайших ошибок всех времён", — заявил Элтон Джон.

Он также отметил, что в своё время помог некоторым известным артистам, таким как Джордж Майкл, Эминем и Робби Уильямс, преодолеть наркотическую зависимость.

Уточнения

Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон — британский певец, пианист и композитор. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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