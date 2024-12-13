Анастасию Ивлееву убрали из предстоящего сериала

Из списка актёров предстоящего сериала "Министерство всего хорошего", который должен выйти в онлайн-кинотеатре Okko, была исключена блогерша Анастасия Ивлеева.

Как сообщает Telegram-канал "Культовые русские сериалы", телеведущую, скорее всего, заменит актриса Маруся Фомина. Её имя появилось в обновлённом касте, хотя до этого не было информации о её работе в проекте.

В феврале 2024 года продюсер сериала Екатерина Кононенко опровергла информацию о том, что Анастасию Ивлееву убрали из проекта из-за организации "голой" вечеринки. Она утверждала, что блогерша останется в сериале.

Сериал рассказывает о работе во Вселенной Министерства Всего Хорошего и Министерства Всего Плохого. Простая просьба нарушает привычный ход событий и работу министерств, и проект "Человечество" оказывается под угрозой закрытия.