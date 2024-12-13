Вдова Мурата Насырова раскрыла отношение Аллы Пугачёвой к артисту

Вдова Мурата Насырова, Наталья Бойко, рассказала NEWS. RU, что народная артистка СССР Алла Пугачёва всегда проявляла искреннее уважение к её мужу.

По словам женщины, в день похорон певица пришла поддержать семью артиста.

"Она пришла на прощание и сказала много настоящих, искренних слов о нём. И потом, когда мы где-то пересекались, она тоже с теплотой говорила о Мурате. Чувствовалось искреннее уважение её как музыканта к нему как музыканту", — поделилась Бойко.

Кроме того, семья получила поддержку от дочери Аллы Пугачёвой Кристины Орбакайте. Также внимание, заботу и помощь предложили и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Мурат Насыров ушёл из жизни в январе 2007 года. Его тело было найдено под окнами дома.