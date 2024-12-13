Стас Пьеха заговорил о личной жизни: счастлив наконец-то

Певец Стас Пьеха рассказал, что сейчас не стремится к новым отношениям, поскольку находит счастье в одиночестве.

Личная жизнь артиста не богата на яркие романы, но он не жалуется на это.

"Я наконец-то счастлив, когда нахожусь один. Это состояние пока мне очень нравится. Можно сказать, что я временно один и не ищу никого", — цитирует Стаса Пьеху "Московский комсомолец".

Он объяснил, что его нынешняя позиция обусловлена неудачным опытом прошлых отношений. Однако Стас Пьеха не скрывает, что готов открыть свое сердце для настоящей любви.

Музыкант подчеркнул, что не готов встречаться с девушками, которые проявляют интерес к его финансовому положению. Он отмечает, что такие намерения легко распознать по различным признакам.

Стас Пьеха открыт для знакомств как на улице, так и в социальных сетях, но не пользуется сайтами знакомств.