Наталья Бочкарёва неожиданно поддержала Павла Прилучного в конфликте с Агатой Муцениеце: что сказала актриса

Актриса Наталья Бочкарёва в интервью журналистке Алёне Жигаловой поделилась своими мыслями о споре между её коллегой Павлом Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце из-за места жительства их 11-летнего сына.

Бочкарёва считает, что сложившаяся ситуация неоднозначна, и напоминает, что любому мальчику нужен отец. Она вспоминает свой развод с первым мужем и объясняет свою позицию.

"Пока сын был маленьким, он очень нуждался в матери. Однако, когда он подрос, я поняла, что ему также очень нужен отец", — рассказывает Наталья.

Она вспоминает, как однажды во время отпуска они увидели, как один из отцов выполняет различные трюки в воде вместе со своим сыном. Это зрелище вызвало у Бочкарёвой слёзы на глазах.

В заключение актриса подчёркивает, что время всё расставит по своим местам. Мальчик вырастет, будет иметь своё мнение и, конечно, не откажется от своей мамы.