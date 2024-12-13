Джуд Лоу появился с женой и детьми на церемонии получения звезды на голливудской Аллее славы

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный британский актёр, активно снимающийся в Голливуде, Джуд Лоу получил свою звезду на "Аллее славы". Его супруга Филиппа Коэн и дети — 23-летняя Айрис и 27-летний Рафферти — составили ему компанию на церемонии.

Фото: YouTube канал RadioUtopia Video Creations by Скриншот видео YouTube канала RadioUtopia Video Creations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джуд Лоу

51-летний актёр появился на торжестве в классической паре из тёмных брюк и светлого пиджака, а жена выбрала чёрное платье-водолазку и блейзер.

У Джуда Лоу семеро детей: Рафферти, Айрис и 21-летняя Руби от бывшей жены Сэди Фрост. От модели Саманты Берк у актёра 13-летняя София, восьмилетняя дочь Ада — от певицы Кэтрин Хардинг и двое детей от Филиппы, нынешней его супруги, которая младше его на 13 лет.

Айрис Лоу тоже стала актрисой. Кроме того она строит карьеру модели. Уже в 17 лет девушка дебютировала на подиуме от Burberry.

Уточнения

Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у — британский актёр театра и кино.



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