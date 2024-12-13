Анна Хилькевич раскрыла, почему не показывает публике третью дочь

Актриса Анна Хилькевич в своём личном блоге рассказала, почему она скрывает лицо своей третьей дочери Оливии от поклонников.

В сентябре Хилькевич стала многодетной матерью и активно делится с подписчиками всеми этапами взросления дочери и своим восстановлением после родов. Однако, как призналась актриса, она пока не готова показать малышку многомиллионной аудитории.

"Мой муж пока не хочет, чтобы она стала знаменитой. Я бы вам её показала, но Артур пока не готов. Поэтому посмотрите на красавицу-мать", — сказала Хилькевич.

Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015 году. У пары уже есть две дочери, чьи имена начинаются на букву "А". Супруги хотели назвать и третью дочь на эту же букву, но в итоге решили дать ей имя Оливия.