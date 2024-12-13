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Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей

1:05
Шоу-бизнес

Олег Майами может стать первым человеком в России, наказанным за дискредитацию семейных ценностей. В год семьи певец призвал к бракоразводным процессам.

Олег Майами
Фото: YouTube канал Авторадио by Скриншот видео RUTUBE канала Авторадио, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олег Майами

Рассуждая о собственном кредо, Олег, который сам никогда не был женат, вспомнил строки из песни Тимати "Не сходи с ума" и заменил одно слово в тексте: "разводись, не жалей ни о чём, глупая, ведь ты мне всё простишь потом".

"Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год", — посоветовал Майами.

По данным Mash, общественность обратила на это внимание. Правозащитник Светлана Грачёва заявила, что лидеру мнений не следует публично призывать к такому, особенно в год семьи, и обратилась в СК с просьбой проверить высказывания Олега Кривикова.

Так Майами сделал ещё один шаг к славе, правда весьма сомнительной — он может смело претендовать на звание первого россиянина, наказанного за публичную пропаганду чайлдфри по закону, принятому буквально в ноябре.

Уточнения

Чайлдфри́ или Добровольная бездетность — система взглядов, центральным аспектом которой является добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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