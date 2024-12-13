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Все пальцы в кровь: Дмитрий Шепелев рассказал о дебютной роли сына в сериале Плакса-2

1:11
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон недавно дебютировал в кино. Во втором сезоне сериала "Плакса", продюсером которого стал Сергей Жуков, мальчик сыграл самого себя.

Платон Шепелев
Фото: YouTube канал Leyt YES by Скриншот видео YouTube канала Leyt YES, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Платон Шепелев

По сюжету он стал одним из участников музыкального конкурса, а его отец — ведущим проекта. Для роли ему пришлось научиться играть на гитаре. Дмитрий признался, что сам он не владеет музыкальными инструментами, но поддерживал сына, как мог.

"Долго репетировал, все пальцы в кровь, но всё было классно", — рассказал старший Шепелев.

Дмитрий сообщил, что они всей семьёй с гордостью смотрели премьеру "Плаксы". Сам Платон был очень взволнован, увидев себя на экране. По словам отца, мальчик прекрасно справился с ролью.

"Платон чувствовал себя классно и очень уверенно. Он очень раскрепощен. Мне кажется, одно удовольствие за ним наблюдать", — рассказал журналистам на красной дорожке фильма "Елки 11" Дмитрий Шепелев.

При этом он заявил, что не знает, какой гонорар получил сын за работу в проекте и посоветовал спросить об этом у Платона.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев российский и белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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