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Помолвочное кольцо Селены Гомес в форме губ маркизы де Помпадур стоит баснословных денег

0:47
Шоу-бизнес

Селена Гомес уже больше года встречается с Бенни Бланко. На днях продюсер сделал певице предложение, и она ответила "да".

Помолвочное кольцо Селены Гомес
Фото: YouTube канал cultural_chanel by Скриншот видео YouTube канала cultural_chanel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помолвочное кольцо Селены Гомес

Кольцо, которое он подарил ей, обошлось ему в миллион долларов или 103 миллиона в пересчёте на рубли. Эксперт Лора Тейлор объяснила, что кольцо стоит своих денег, оно очень изысканное и его форма неподвластна времени.

По мнению восторженных экспертов, украшение с бриллиантом огранки "маркиз" весом около восьми карат на полосе желтого золота идеально подходит под стиль певицы.

Эта форма алмаза появилась во Франции в XVIII веке, когда французский король Людовик XV заказал бриллиант в форме губ маркизы де Помпадур.

Уточнения

Селена Мари Гомес — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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