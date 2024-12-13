Вадим Андреев рассказал, что много раз умирал на экране и насмотрелся на бесноватых

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Вадим Андреев не верит в суеверия, связанные со смертью в кино и спокойно относится к сценам, где ему приходилось "умирать". Но вместе с тем старается избегать мистики.

Фото: YouTube канал Звездный Путь by Скриншот видео YouTube канала Звездный Путь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вадим Андреев

Некоторые актёры, например Ирина Пегова, считают, что Роман Мадянов мог спровоцировать свою смерть, снимаясь в гробу. Но Вадим Андреев смеётся над подобными поверьями.

"Да нет у меня никаких суеверий. Я в силу возраста уже столько раз умирал на экране, что спокойно к этому отношусь. Люди Гамлета играют годами и живут счастливо!" — уверенно заявляет 66-летний артист.

Тем не менее Андреев аккуратно относится к мистике в кинематографе, потому что сталкивался с реакцией на них других актёров.

"Я насмотрелся на бесноватых, знаю, что всё это есть. Лучше не шутить с этим!" — отмечает актёр.

Уточнения

Андреев Вадим Юрьевич (род. 1958) — актёр театра и кино, мастер дубляжа.



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