Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2011 году Филипп Киркоров впервые стал отцом. Дочь Аллу-Викторию и сына Мартина ему родила суррогатная мать в Майами.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Филипп Киркоров

Поп-король российского шоу-бизнеса держит подальше от своего дома любопытных журналистов, но Алла-Виктория часто выкладывает забавные ролики о своей жизни. А недавно девочка рассказала, что её папа дома без грима и костюмов совершенно другой человек.

"Он очень добрый. Всегда разрешает всё, что захотим", — призналась дочь артиста.

Известно, что этим летом Филипп отправил детей в школу в Дубае, но Алла-Виктория и Мартин уже вернулись в Россию и поменяли учебное заведение.

Киркоров рассказал, что его дети столкнулись с буллингом из-за того, что их отец такая известная личность и недоумевает по поводу негатива со стороны их одноклассников. Ведь он просто артист, а не олигарх. К тому же, для визитов в школу певец предпочитает скромные наряды без украшений, оставляя яркие костюмы для сцены.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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