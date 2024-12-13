Настасья самбурская рассказала, почему не собирается уезжать за границу

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась своими новогодними планами. В интервью для WomanHit. ru она сообщила, что её главным желанием на Новый год является приобретение собственного жилья.
Актриса отметила, что планирует провести праздник в кругу близких друзей и не собирается покидать Москву. Нынешний курс доллара, по её словам, делает зарубежные поездки недоступными для неё в данный момент.
"Я никуда, скорее всего, не поеду, потому что мне нужны деньги, чтобы покупать квартиру. Поскольку курс доллара — огромный, за границу я не полечу", — заявила звезда.
Самбурская сообщила, что на праздники пока может позволить себе только санаторный отдых.
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.
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