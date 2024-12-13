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Настасья самбурская рассказала, почему не собирается уезжать за границу

0:46
Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась своими новогодними планами. В интервью для WomanHit. ru она сообщила, что её главным желанием на Новый год является приобретение собственного жилья.

Настасья Самбурская
Фото: YouTube каналYоuТubе 2.О by Скриншот видео YouTube канала YоuТubе 2.О, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

Актриса отметила, что планирует провести праздник в кругу близких друзей и не собирается покидать Москву. Нынешний курс доллара, по её словам, делает зарубежные поездки недоступными для неё в данный момент.

"Я никуда, скорее всего, не поеду, потому что мне нужны деньги, чтобы покупать квартиру. Поскольку курс доллара — огромный, за границу я не полечу", — заявила звезда.

Самбурская сообщила, что на праздники пока может позволить себе только санаторный отдых.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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