Настасья самбурская рассказала, почему не собирается уезжать за границу

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась своими новогодними планами. В интервью для WomanHit. ru она сообщила, что её главным желанием на Новый год является приобретение собственного жилья.

Фото: YouTube каналYоuТubе 2.О by Скриншот видео YouTube канала YоuТubе 2.О, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настасья Самбурская

Актриса отметила, что планирует провести праздник в кругу близких друзей и не собирается покидать Москву. Нынешний курс доллара, по её словам, делает зарубежные поездки недоступными для неё в данный момент.

"Я никуда, скорее всего, не поеду, потому что мне нужны деньги, чтобы покупать квартиру. Поскольку курс доллара — огромный, за границу я не полечу", — заявила звезда.

Самбурская сообщила, что на праздники пока может позволить себе только санаторный отдых.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.