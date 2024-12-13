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Алсу рассказала о традициях празднования Нового года в её семье

0:56
Шоу-бизнес

Алсу рассказала, что в новогоднюю ночь её семья всегда смотрит традиционные музыкальные "огоньки".

Алсу
Фото: YouTube канал realnieistorii by Скриншот видео YouTube канала realnieistorii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

"Мое поколение, поколение моих родителей — все, кто отмечает Новый год дома, обязательно включают телевизор и переключают каналы, выбирая ту праздничную программу, что нравится больше. Это традиция", — рассказала певица.

Алсу призналась, что не представляет Новый год без огоньков, где артисты дарят зрителям новогоднее настроение, добавив, что, несмотря на усталость от этого формата, хочется послушать любимые песни. Алсу планирует встретить Новый год с семьей и друзьями и загадать желание под бой курантов.

"Мысли материальны. Люди верят в чудо и формулируют желания и цели. Это часто срабатывает. Новый год программирует нас на позитив", — заключила артистка.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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