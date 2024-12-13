Популярного комика и его жену расстреляли перед собственным домом

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Популярный мексиканский комик и блогер, известный под псевдонимом El Gordo Peruci, был убит вместе со своей женой Брендой, пишет РГ.ру

Фото: flickr.com by cliff1066, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ФБР США

Трагедия произошла в Куликане, расположенном в штате Синалоа, где также базируется самый крупный в стране наркокартель. Об этом сообщил телеканал Univision, собрав информацию из местных источников.

Инцидент произошел в понедельник вечером, примерно в 22:00, когда группа вооруженных людей расстреляла пару перед их домом. Сото был убит на месте, а его спутница вскоре скончалась в госпитале от полученных ранений.

Соседи пары сообщили в экстренные службы. Причины жестокой расправы над отцом четверых детей остаются неизвестными.

El Gordo Peruci был популярен благодаря своим юмористическим видео, которые он размещал на различных сетевых площадках. Он также был участником комик-труппы Los Compas Cln.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки.



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