В Израиле массово отменяют выступления российских артистов

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов рассказал на своем YouTube-канале Sheinkin40, что в Израиле отменили гастроли российских и уехавших из России артистов.
Журналист удивился, что все выступления отменены, пожалуй, кроме одного Андрея Макаревича*, билеты на которого пока в продаже.
Соведущий Марк Лави перечислил знаменитостей, которые остались за бортом, упомянув Леонида Парфёнова, Дмитрия Быкова* и Найка Борзова. Лави предположил, что причина в плохой продаже билетов.
"Нет-нет. Может быть боятся, потому что здесь действительно периодически как-то обстреливают, нужно заходить в бомбоубежище", — высказал свои догадки Привольнов.
До театральных подмостков Израиля так же не доберутся Михаил Шац* и Анатолий Белый*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Изра́иль — государство на Ближнем Востоке.
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