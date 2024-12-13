В Израиле массово отменяют выступления российских артистов

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Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов рассказал на своем YouTube-канале Sheinkin40, что в Израиле отменили гастроли российских и уехавших из России артистов.

Фото: YouTube канал Антон by Скриншот видео YouTube канала Антон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Макаревич

Журналист удивился, что все выступления отменены, пожалуй, кроме одного Андрея Макаревича*, билеты на которого пока в продаже.

Соведущий Марк Лави перечислил знаменитостей, которые остались за бортом, упомянув Леонида Парфёнова, Дмитрия Быкова* и Найка Борзова. Лави предположил, что причина в плохой продаже билетов.

"Нет-нет. Может быть боятся, потому что здесь действительно периодически как-то обстреливают, нужно заходить в бомбоубежище", — высказал свои догадки Привольнов.

До театральных подмостков Израиля так же не доберутся Михаил Шац* и Анатолий Белый*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке.



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