Блогер Ида Галич показала свою фигуру до и после похудения

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич объяснила, как ей удалось избавиться от лишнего веса.

Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в сторис "Инстаграма"* кадры, на которых она предстала с объёмным животом. Так звезда Интернета выглядела после родов.

"Я после родов плюс 28 кг. попробовала огромное количество диет. Прошла 1000 и 1 запрет. Не знаю, что такое дисциплина. Ещё не верю в силу шагов. Не думаю, что зарядка каждый день может что-то изменить", — написала блогер под снимками.

Она отметила, что пообщалась со специалистами и узнала о том, как восполнить дефициты в своём организме.

"Мне потребовалось несколько лет. чтобы понять, что все глобальные изменения начинаются исключительно с головы", — рассказала знаменитость.

В 2022 году, по словам звезды, она полностью изменила принципы питания, пересмотрела своё отношение к алкоголю.

Ранее Ида Галич рассказала Джейсону Стэйтему, как его любят россияне за пацанский цитатник.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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