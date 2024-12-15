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Актриса Анна Глаубэ объяснила, почему людям нравятся сплетни и ТВ-шоу

0:53
Шоу-бизнес

Звезда сериала-скандала "Дайте шоу" Анна Глаубэ рассказала о причинах интереса зрителей к скандальным телевизионным передачам.

Телезрители
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телезрители

Анна Глаубэ исполнила в сериале "Дайте шоу" одну из жертв артиста, которого сыграл сербский и российский актёр Милош Бикович.

Ранее Милош Бикович объяснил, как Россия может закрепиться на международной культурной арене.

Актриса уверена, что люди, наблюдающие за шоу, отвлекаются от реальности и получают возможность обменяться сплетнями. Она увидела в этом проявление человечности.

"Хорошие новости не очень цепляют, все ищут что поострее. Я предпочитаю смотреть реалити-шоу в духе "Последнего героя", "Звезд в Африке". Хотела бы поучаствовать в "Выжить в Дубае", — цитирует слова Глаубэ "Вечерняя Москва".

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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