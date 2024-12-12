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Наталья Фриске заявила, что Шепелева попёрли отовсюду, поэтому он везде с Платоном лезет

0:55
Шоу-бизнес

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья считает, что Дмитрий Шепелев продвигает сына Платона, так как сам остался не у дел.

Телеведущий Дмитрий Шепелев
Фото: https://vk.com/shepelevdmitriy by ВК-аккаунт Дмитрия Шепелева is licensed under public doman
Телеведущий Дмитрий Шепелев

Шепелев запретил родным Жанны Фриске видеться с сыном Платоном. Наталья Фриске уверена, что у Шепелева творческая карьера складывается неудачно, поэтому он решил продвигать наследника от певицы.

"Его поперли отовсюду, и он теперь везде с Платоном лезет. Так мерзко наблюдать", — выразила своё мнение Наталья в беседе с подписчиками в личном Telegram-канале.

Фолловеры посоветовали Фриске не думать больше о Шепелеве. Это вывело из себя сестру Жанны Фриске. Она призвала советчиков покинуть беседу, если их что-то не устраивает.

Ранее Дмитрий Шепелев показал эмоциональную реакцию сына Платона на появление его в фильме "Плакса".

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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