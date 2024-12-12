После ряда неудач в личной жизни Аглая Тарасова решила не рассказывать, с кем она просыпается

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Аглая Тарасова объяснила, почему перестала делиться подробностями о личной жизни. У актрисы были яркие отношения с коллегой по съёмочной площадке, героем "Холостяка", Ильёй Глинниковым и звездой "Холопа" Милошем Биковичем, о которых она охотно рассказывала.

Фото: YouTube канал Новости сериалов и фильмов by Скриншот видео YouTube канала Новости сериалов и фильмов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аглая Тарасова

Но последний свой роман с Дарреном Аронофски актриса не комментирует. После расставания с ним она решила сохранять личную жизнь в секрете.

Дочь Ксении Раппопорт следует примеру известных артистов, которые предпочитают разделять личную жизнь и творческую, чтобы не выносить интимные подробности на страницы "жёлтых газет".

"Я актриса, готова говорить о карьере и проектах. Личная жизнь для того и личная, чтобы все не знали, что происходит в твоем сердце, с кем ты встречаешься и с кем просыпаешься".

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса.



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